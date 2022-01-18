Мессина, Италия, 18 января, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Губернатор Сицилии Нелло Музумечи во вторник, 18 января, отменил правило об обязательном предъявлении антикоронавирусного «суперсертификата» для пассажиров паромов, направляющихся на континент.

Вид на вулкан Этна. Сицилия

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При этом непривитые и не болевшие коронавирусом граждане должны предъявлять (отрицательные) результаты теста. Аналогичные правила введены и для жителей малых островов, расположенных рядом с Сицилией.

Ранее решение местных властей о фактическом запрете покидать остров и возвращаться на него для тех, кто не прививался и не болел коронавирусом, вызвало шквал критики у наблюдателей, оппозиционеров и местных жителей. Мэр Мессины в знак протеста провел ночь в палатке на причале городского порта.

По данным на18 января, в Италии умерли141 825человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на434(днем ранее — на287). Это самый высокий показатель с весны 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на228 179(днем ранее — на83 403), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет9 018 425 — более 15% населения страны. В настоящее время заражены2 562 156человек (на6878больше, чем днем ранее), что также является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионовчеловек (более 78,1% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).