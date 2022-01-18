Нью-Йорк, США, 18 января 2022, 22:24 — REGNUM Давление на Северную Корею будет усилено, заявила 18 января американский постпред при ООН Линда-Томас Гринфилд в интервью The Washington Post.
Комментируя очередные военно-технические испытания Пхеньяна, Гринфилд заявила, что северокорейские власти нарушают СБ ООН «своими атаками».
Американский дипломат добавила, что вопрос Северной Кореи будет вынесен на обсуждение СБ ООН, скорее всего, в ближайшие дни.
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