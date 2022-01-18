Нью-Йорк, США, 18 января, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Давление на Северную Корею будет усилено, заявила 18 января американский постпред при ООН Линда-Томас Гринфилд в интервью The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северная Корея и США

Комментируя очередные военно-технические испытания Пхеньяна, Гринфилд заявила, что северокорейские власти нарушают СБ ООН «своими атаками».

Гринфилд «Мы продолжим наращивать давление на Северную Корею».

Американский дипломат добавила, что вопрос Северной Кореи будет вынесен на обсуждение СБ ООН, скорее всего, в ближайшие дни.