Ватикан, , 22:19 — REGNUM Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заразился коронавирусом, сообщают итальянские СМИ во вторник, 18 января.

Кардинал Паролин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Симптомы у Паролина «незначительные», он находится на домашнем карантине. Ранее госсекретарь Ватикана был трижды вакцинирован от коронавируса.

По данным на 18 января, в Италии умерли 141 825 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 434 (днем ранее — на 287). Это самый высокий показатель с весны 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 228 179 (днем ранее — на 83 403), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 9 018 425 — более 15% населения страны. В настоящее время заражены 2 562 156 человек (на 6878 больше, чем днем ранее), что также является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионов человек (более 78,1% граждан страны).