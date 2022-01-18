Брайтон, Великобритания, 18 января, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» «Брайтон» в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет лондонский «Челси». За час до стартового свистка (23:00 по московскому времени) команды назвали стартовые составы.

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«Брайтон»: Роберт Санчес, Адам Уэбстер, Дэн Бюрн, Жоэль Вельтман, Тарик Лэмпти, Марк Кукурелья, Алексис МакАллистер, Паскаль Гросс, Якуб Модер, Стивен Альсате, Дэнни Уэлбек.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Хаким Зиеш, Ромелу Лукаку.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты главного судьи — Саймон Бек и Эдвард Смарт.

На данный момент лондонский клуб с двенадцатью победами и 43-мя очками занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. От второй позиции подопечных Томаса Тухеля отделяет два очка.