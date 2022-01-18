Скопье, , 22:26 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 18 января провел встречу с новым премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым в Скопье.

Здание правительства Северной Македонии, Скопье Pudelek

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи Пендаровски заявил о необходимости восстановления доверия между правительствами Северной Македонии и Болгарии для восстановления политического диалога между странами и установления добрососедства.

Стево Пендаровск «Преодоление взаимных недопониманий важно для европейской интеграции Северной Македонии и нейтрализации негативных тенденций и возросшего в регионе евроскептицизма».

Стороны обсудили возможности для продвижения сотрудничества и позитивные стороны разрешения проблем в двусторонних отношениях. Напомним, Болгария блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

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