Скопье, 18 января, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 18 января провел встречу с новым премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым в Скопье.

Pudelek Здание правительства Северной Македонии, Скопье

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи Пендаровски заявил о необходимости восстановления доверия между правительствами Северной Македонии и Болгарии для восстановления политического диалога между странами и установления добрососедства.

Стево Пендаровск «Преодоление взаимных недопониманий важно для европейской интеграции Северной Македонии и нейтрализации негативных тенденций и возросшего в регионе евроскептицизма».

Стороны обсудили возможности для продвижения сотрудничества и позитивные стороны разрешения проблем в двусторонних отношениях. Напомним, Болгария блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.