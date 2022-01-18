Москва, , 22:18 — REGNUM Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко) вместе со своей женой Еленой Пинской-Вакуленко поучаствовал в эксклюзивной фотосессии для издания Tatler. Соответствующими фотографиями исполнитель поделился на своей странице в Instagram 18 января.

Василий Михайлович Вакуленко (Баста) Gazgolder

https://www.instagram.com/p/CY3qutkBDWC/

В ходе съемки супруги примерили на себя образы боксеров и дали небольшое интервью. Также их совместная фотография стала обложкой для нового номера издания Tatler Russia.

Напомним, что Баста и Елена Пинская-Вакуленко состоят в браке с 2009 года. Вместе пара воспитывает двух дочерей.

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