Москва, 18 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) стал обладателем 3 млн слушателей в месяц на платформе Spotify. Соответствующим достижением артист поделился в истории на своей странице в Instagram 18 января.

Okras Рэпер Элджей

Подобный показатель стал самым высоким за всю карьеру рэпера, а также позволил Элджею получить статус самого прослушиваемого российского музыканта. На втором месте расположился Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) с результатом в 2,4 млн слушателей в месяц.

Ранее стало известно о том, что Элджей вернулся в Россию. С декабря 2021 года артист пребывал на территории Кипра из-за обвинений в пропаганде наркотиков.