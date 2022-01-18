Рим, 18 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 11,8% работающих граждан Италии являются бедными, с такой оценкой выступили в министерстве труда во вторник, 18 января.

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Под бедностью понимается уровень дохода, составляющий менее 60% от медианного. Указанный показатель — выше среднего в Евросоюзе (9,2%).

Чиновники предлагают установить минимальный уровень оплаты труда, а также бороться с навязываемой работникам неполной занятостью, «увеличивая количество и качество труда», а следовательно, и размер зарплаты.