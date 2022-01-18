Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Рэп-музыкант Vic Mensa (Виктор Квеси Менса) был арестован сотрудниками правоохранительных органов в аэропорте Вашингтона (США). Соответствующей информацией поделилось издание Complex 18 января.

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Известно, что во время осмотра в багаже исполнителя были обнаружены различные галлюциногенные наркотики. Сам музыкант возвращался из Ганы, где провел последние несколько недель, занимаясь продвижением туризма в Африку.

Напомним, что ранее Vic Mensa уже нарушал закон. Так, в 2020 году он был задержан за незаконное хранение кастета.

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