Вашингтон, 18 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Рэп-музыкант Vic Mensa (Виктор Квеси Менса) был арестован сотрудниками правоохранительных органов в аэропорте Вашингтона (США). Соответствующей информацией поделилось издание Complex 18 января.

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Известно, что во время осмотра в багаже исполнителя были обнаружены различные галлюциногенные наркотики. Сам музыкант возвращался из Ганы, где провел последние несколько недель, занимаясь продвижением туризма в Африку.

Напомним, что ранее Vic Mensa уже нарушал закон. Так, в 2020 году он был задержан за незаконное хранение кастета.