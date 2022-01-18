Москва, 18 января, 2022, 22:11 — ИА Регнум. В отношении сирийских портов Латакия и Тартус готовятся диверсии со стороны радикальных бандформирований, сообщил 18 января на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

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По данным сирийских спецслужб, диверсии готовят группировки, базирующиеся в Идлибской зоне.

«По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из Идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия», — рассказал Журавлев.

Исходя из этой информации, отметил он, а также из-за обращения сирийских властей, командованием российской авиационной базы Хмеймим организовало круглосуточное патрулирование морского порта и прилегающей к нему территории города Латакия подразделениями военной полиции, воздушный контроль обстановки с беспилотников, а также иные противодиверсионные меры.