Рим, 18 января 2022, 22:10 — REGNUM Еврокомиссия во вторник, 18 января, согласовала планы правительства Италии по продлению программы поддержки предприятий, пострадавших от коронакризиса.

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Программа продлена на полгода, до конца июня 2022 года. В связи с этим увеличился объем финансирования — с 12,5 до 15 млрд евро.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. В 2021 году восстановительный рост ВВП составил 6,2%.