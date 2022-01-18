Вашингтон, 18 января, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Американский рэпер DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) выпустил новую песню Couple Cubes Of Ice, подкрепив ее выход публикацией одноименного видеоклипа. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 18 января.

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Сюжет видео строится вокруг взаимоотношений артиста с девушкой, которая ему нравится. Съемки клипа проходили в США, а общая стилистика работы отсылает к ритм-н-блюз-звучанию.

Напомним, что ранее DaBaby также опубликовал на свой YouTube-канал композицию под названием Sneaky Link Anthem. Режиссером видеоклипа на тот трек выступил сам исполнитель.