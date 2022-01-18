Минск, 18 января, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Среди важных пунктов состоявшегося 18 января в президентском дворце совещания по проекту новой конституции Белоруссии был вопрос о необходимости закрепления в ней обязанности граждан заботиться о своём здоровье. Как пояснил глава президентской администрации генерал госбезопасности Игорь Сергеенко, предложенная норма вызвала бурные дискуссии и появилось мнение исключить эту обязанность из документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Достаточно справедливая норма, но вызвала такой резонанс, — сказал генерал. — Общественность опасается отмены бесплатного лечения и перехода на оказание медицинской помощи исключительно на платной основе».

На это Александр Лукашенко возразил: «Люди против того, чтобы они отвечали за свое здоровье и заботились о нем? Слушайте, а что здесь плохого (в закреплении такой обязанности в проекте Конституции. — Прим.)? Я не понимаю. Что плохого, что мы в Конституции записали: Петров, Сидоров, Лукашенко, Сергеенко, это — твое здоровье и ты прежде всего за него должен отвечать. Что тут неправильно?»

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«Вы хотите сказать, что уже подавляющее большинство людей высказались? Нет. Кто-то где-то отковырнул, сказал, обострил эту проблему, и пошли на поводу — выбросили (из текста проекта. — Прим. президентской пресс-службы), — добавил Лукашенко. — Чтобы не было настороженности у людей (это важно), давайте мы пропишем то, что у нас есть, это наше завоевание: что государство будет нести расходы на лечение людей и будет лечить людей, как лечит сейчас. В одной статье это записали. А дальше запишем, что и ты, дорогой мой, отвечаешь за здоровье».

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