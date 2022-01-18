Приштина, Сербия, 18 января, 2022, 22:08 — ИА Регнум. В Косово 18 января в результате исследования 4785 образцов выявили 720 носителей коронавируса, признаны излечившимися 159 человек, за сутки в регионе не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Bindi Çapriqi Приштина, Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 167 452 случая заражения, не считая сербского населения края, 158 909 пациентов излечились, 2995 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже несколько месяцев суточная смертность меньше одного.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 5678. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в разы больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 797 229 человек, при этом произведено уже свыше 1 722 865 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет.