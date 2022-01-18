Милан, Италия, , 22:05 — REGNUM Правительству Италии нужна стабильность в вопросах расходования антикризисных кредитных средств, получаемых от ЕС, заявил во вторник, 18 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Если нынешний премьер-министр Марио Драги займет формально высший — президентский пост, то с новым руководителем правительство может работать не столь успешно, «и половина проектов останется на бумаге», отметил Сальвини.

Лидер «Лиги» полагает, что президентом должен быть избран кандидат от правоконсерваторов Сильвио Берлускони, а Драги должен продолжать исполнять свои нынешние обязанности.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок.

Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Выдвижение Берлускони вызывает резкую критику либералов, они обещают выйти из состава правящей коалиции (что может привести к её роспуску) в случае его избрания. Высказывается предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги и министра юстиции Марты Картабии. Выборы пройдут 24 января.