Подгорица, , 22:11 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич считает предложение некоторых парламентских партий сформировать правительство меньшинства политическим обманом. Об этом Кривокапич заявил 18 января.

Здравко Кривокапич

По мнению Кривокапича, «самым честным» решением, которое могло бы вывести Черногорию из политического кризиса, было бы проведение внеочередных парламентских выборов в мае этого года параллельно с муниципальными выборами в Подгорице.

«Черногория в сложном положении по вине политических лидеров, которые не хотят брать на себя ответственность, но при этом не позволяют компетентным экспертам взять эту ответственность на себя», — процитировал телеканал РТЦГ слова Кривокапича.

Премьер-министр Черногории сравнил с отношениями мужа и жены в браке заявление вице-премьера Дритана Абазовича о том, что нужно попробовать сформировать правительство меньшинства, а если этот вариант провалится, тогда Кривокапич останется премьер-министром до окончания мандата в 2024 году.

«Это тоже самое, если бы я сказал жене — ты подожди немного, я посмотрю, как у меня сложится с любовницей», — сказал Кривокапич.

Напомним, что ранее движение УРА Дритана Абазовича разработало план выхода из политического кризиса в Черногории. Движение предложило сформировать правительство меньшинства, в котором не было бы представителей самой сильной партии правящего большинства — «Демократического фронта», так же, как и представителей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.