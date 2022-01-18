Москва, , 21:59 — REGNUM 20-летний российский фланговый атакующий защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов проведет остаток сезона в «Ростове» на правах аренды. Об этом сообщили на официальном сайте «желто-синих».

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Сильянов принял участие в одиннадцати матчах за «Локомотив2 во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку.

Контракт Александра Сильянова с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2026 года. Немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского защитника в 900 тысяч евро.

Воспитанник академии ЦСКА Сильянов перешел в «Локомотив» 15 августа 2019 года на правах свободного агента.