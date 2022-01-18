Бирмингем, Великобритания, , 21:59 — REGNUM 18 января «Астон Вилла» объявила об аренде 32-летнего шведского голкипера «Ромы» Робин Ульсена. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, также в условиях соглашения предусмотрена опция выкупа футболиста английским клубом.

Робин Ульсен Андрей Пронин © ИА REGNUM

Последние полгода Робин Ульсен защищал цвета «Шеффилд Юнайтед». В одиннадцати матчах регулярного сезона Чемпионшипа 2021/22 шведский голкипер пропустил семнадцать мячей.

До перехода в «Рому» 24 июля 2018 Ульсен выступал за «Копенгаген», «ПАОК», «Мальме» и «Бункефло». Немецкий профильный интернет-портал transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро.

В текущее трансферное окно «Астон Вилла» уже объявила о подписаниях Филиппе Коутиньо (из «Барселоны» на правах аренды) и Люки Диня (из «Эвертона» за 30 миллионов евро). Также 6 января клуб из Бирмингема отозвал бразильского нападающего Уэсли Мораеша из аренды в «Брюгге».