Рим, , 21:58 — REGNUM По данным на вечер вторника, 18 января, в Италии умерли 141 825 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 434 (днем ранее — на 287), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии (сс) Adert

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Это самый высокий показатель с весны 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на 228 179 (днем ранее — на 83 403), что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 9 018 425 — более 15% населения страны. В настоящее время заражены 2 562 156 человек (на 6878 больше, чем днем ранее), что также является «рекордом» за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионов человек (более 78,1% граждан страны).