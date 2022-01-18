Рим, 18 января, 2022, 21:58 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 18 января, в Италии умерли141 825человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на434(днем ранее — на287), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

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Это самый высокий показатель с весны 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на228 179(днем ранее — на83 403), что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет9 018 425 — более 15% населения страны. В настоящее время заражены2 562 156человек (на6878больше, чем днем ранее), что также является «рекордом» за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионовчеловек (более 78,1% граждан страны).