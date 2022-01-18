Нью-Дели, 18 января 2022, 21:58 — REGNUM Трое моряков погибли в результате взрыва, произошедшего на борту эсминца ВМС Индии «Ранвир», сообщает 18 января телеканал NDTV со ссылкой на военное ведомство страны.
Уточняется, что инцидент произошел на военно-морской верфи города Мумбаи.
«Сегодня в результате несчастного случая на военно-морской верфи в Мумбаи трое военных скончались от ран, полученных в результате взрыва во внутреннем отсеке корабля «Ранвир», — цитирует телеканал заявление минобороны Индии.
По утверждению телеканала, взрыв произошел в 14:00 мск, но на данный момент известно, что с боеприпасами он не связан.
Проводится следствие.
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