Нижний Новгород, 18 января, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова готова поддержать нижегородские проекты, направленные на поддержку материнства и улучшение качества жизни детей. Об этом она заявила в ходе посещения Нижегородской области 18 января.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

В частности, она выразила готовность содействовать тиражированию на другие регионы России проекта комплексного сопровождения людей с РАС (расстройства аутического спектра) «Ментальное здоровье» и опыта деятельности центра наставничества для подростков «Хулиганодом».

"Мы также обсуждали реформу социальных учреждений. Это большая планомерная работа, которая точно приведет к улучшению качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей. Мы должны их всячески защищать», — подчеркнула Львова-Белова.

На встрече с участием полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обсуждались вопросы реализации проекта «Метальное здоровье»

«Очень важно, чтобы появилась федеральная программа, которая могла бы помогать регионам с финансированием. Если руководители регионов будут понимать, что это направление поддержки предстоит обеспечивать не в одиночку, что федеральный центр окажет помощь и появится возможность изучить успешный опыт других субъектов, проект будет восприниматься совсем по-другому», — полагает детский омбудсмен. Она добавила, что проект «Ментальное здоровье» необходимо тиражировать на федеральном уровне.

По мнению полпреда президента в ПФО, эффективность реализации проекта по формированию системы непрерывного сопровождения детей с РАС, который он лично курирует в округе, во многом зависит от вовлеченности главы региона.

Как сообщили в центре социального развития Нижегородской области, с 2019 года в Нижегородской области в регистр детей с РАС включили 743 ребенка. В 2021 году в программе комплексного сопровождения принимали участие 443 семьи, сейчас еженедельно в программу вступают 7−10 детей.