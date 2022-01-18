Берлин, , 21:52 — REGNUM Бывший глава министерства европейских дел Германии, ныне депутат Бундестага Михаэль Рот 18 января на своей странице в социальной сети Twitter призвал Болгарию признать македонское меньшинство на своей территории.

Михаэль Рот Michaelroth.eu

«Хорошо, что новые главы правительств Болгарии и Северной Македонии встречаются! Теперь, после того как Македония признала болгарское меньшинство на своей территории, официальная София должна наконец-то последовать решению Европейского суда по правам человека и признать македонское меньшинство в Болгарии.

В Евросоюзе никто не может решать вопросы языка и культуры чужой страны».

Напомним, 18 января в Скопье состоялась встреча нового премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевски и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова.

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