Берлин, 18 января 2022, 21:52 — REGNUM Бывший глава министерства европейских дел Германии, ныне депутат Бундестага Михаэль Рот 18 января на своей странице в социальной сети Twitter призвал Болгарию признать македонское меньшинство на своей территории.
Напомним, 18 января в Скопье состоялась встреча нового премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевски и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Болгарии поздравил нового македонского премьер-министра