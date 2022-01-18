Берлин, 18 января, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Бывший глава министерства европейских дел Германии, ныне депутат Бундестага Михаэль Рот 18 января на своей странице в социальной сети Twitter призвал Болгарию признать македонское меньшинство на своей территории.

Michaelroth.eu Михаэль Рот

«Хорошо, что новые главы правительств Болгарии и Северной Македонии встречаются! Теперь, после того как Македония признала болгарское меньшинство на своей территории, официальная София должна наконец-то последовать решению Европейского суда по правам человека и признать македонское меньшинство в Болгарии.

В Евросоюзе никто не может решать вопросы языка и культуры чужой страны».

Напомним, 18 января в Скопье состоялась встреча нового премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевски и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова.