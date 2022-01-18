Москва, , 21:33 — REGNUM Принятый Госдумой закон, предусматривающий пожизненный тюремный срок для педофилов, является оправданной и своевременной мерой. Об этом 18 января заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В то же время эксперт отметил, что одним законом ограничиваться нельзя. По его словам, для решения проблемы необходим комплексный подход. Адвокат положительно оценил тот факт, что Госдума не стала возвращаться к вопросу об отмене моратория на смертную казнь для педофилов.

«Советский опыт показывает, что смертная казнь применялась к педофилам и убийцам детей. На то, чтобы это явление устранить это не повлияло. Проблему надо решать комплексно, но регламентация его в законодательном плане необходимо. Принятие этого закона укладывается в рамки той политики, которую проводит государство. Поэтому в принципе закон своевременный, актуальный и он необходим. Я рад, что законодатели не стали возвращаться к такому наказанию, как смертная казнь. И вовсе не потому, что в симпатизирую педофилам. Работа нашего следственного и судебного аппарата не совершенна. Пожизненный срок в случае следственных или судебных ошибок даёт шанс на то, что справедливость будет восстановлена и ошибка будет поправлена, а при смертной казни ошибку поправить нельзя», — сказал Краснов.