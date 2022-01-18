Москва, 18 января, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Принятый Госдумой закон, предусматривающий пожизненный тюремный срок для педофилов, является оправданной и своевременной мерой. Об этом 18 января заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В то же время эксперт отметил, что одним законом ограничиваться нельзя. По его словам, для решения проблемы необходим комплексный подход. Адвокат положительно оценил тот факт, что Госдума не стала возвращаться к вопросу об отмене моратория на смертную казнь для педофилов.

«Советский опыт показывает, что смертная казнь применялась к педофилам и убийцам детей. На то, чтобы это явление устранить, это не повлияло. Проблему надо решать комплексно, но регламентация его в законодательном плане необходима. Принятие этого закона укладывается в рамки той политики, которую проводит государство. Поэтому, в принципе, закон своевременный, актуальный, и он необходим. Я рад, что законодатели не стали возвращаться к такому наказанию, как смертная казнь. И вовсе не потому, что я симпатизирую педофилам. Работа нашего следственного и судебного аппарата несовершенна. Пожизненный срок в случае следственных или судебных ошибок даёт шанс на то, что справедливость будет восстановлена и ошибка будет поправлена, а при смертной казни ошибку поправить нельзя», — сказал Краснов.