Нижний Новгород, 18 января, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Органами опеки принято решение об изъятии детей у жительницы поселка Юганец, которая избила своего семилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. В настоящее время готовится соответствующее постановление.

Дети

Дети временно будут размешены в социальном реабилитационном центре.

По данным министерства социальной политики региона, многодетная мать не работает, детей, из которых трое несовершеннолетние и взрослая дочь, воспитывает одна. Все положенные на несовершеннолетних детей пособия она получает.

ИА REGNUM напоминает, ранее в одном из местных telegram-каналов было опубликовано видео, на котором женщина избивает своего семилетнего сына. В комментарии к записи указывалось, что женщина является многодетной матерью, а, по словам соседей, злоупотребляет алкоголем.

Следственным управлением СКР по Нижегородской области была назначена доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).