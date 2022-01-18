Сургут, Югра, , 21:29 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) метель сломала новогодние ели на площади Советов и на проспекте Мира. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

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Ущерб от рухнувших ёлок составил 2,5 миллиона рублей. Кроме того, в семи садовых кооперативах пропало электричество. Без света остались более 500 домов. Были также задержаны вылеты самолётов из аэропортов Сургута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Сургута 17 января из-за снегопада и сильной метели с порывами ветра 20 м/с в местном аэропорту были задержаны вылеты в Уфу, Новосибирск, Москву и Тюмень.

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