Вашингтон, 18 января, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Компания AT&T согласилась временно отложить начало работ некоторых беспроводных вышек 5G вблизи ключевых взлетно-посадочных полос аэропортов США, чтобы предотвратить надвигающийся авиационный кризис. Белый дом настаивает, что Verizon должна последовать примеру коллег, сообщает 18 января Reuters.

Accomm.com 5G

Белый дом предлагает продолжить развертывание около 90% беспроводных вышек, но приостановить часть операций 5G вблизи крупных населенных пунктов.

Источники Reuters сообщили, что для этого потребуется отложить начало работы чуть более 500 вышек вблизи аэропортов. Подавляющее большинство из них принадлежит компании Verizon.

«Нас расстраивает неспособность FAA сделать то, что сделали почти 40 стран, а именно обеспечить безопасное развертывание технологии 5G без последствий для авиации», — сообщили представители AT&T.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с компаниями связи, авиакомпаниями и ключевыми федеральными агентствами, пытаясь найти разрешение надвигающегося авиационного кризиса.

Авиалинии готовятся отменить огромное количество пассажирских и грузовых рейсов в ближайшие часы в преддверии развертывания беспроводной сети 5G, которая начнет работать с 19 января под руководством компаний AT&T и Verizon. Накануне авиакомпании предупредили о катастрофическом кризисе, угрожающем цепочке поставок из-за этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало публиковать сведения о потенциальном пагубном воздействии новых беспроводных сетей 5G на электронику самолетов.