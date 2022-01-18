Мурманск, , 21:22 — REGNUM В Мурманской области ковид-вакцинацию прошли 75% взрослого населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.

Вакцинация Фото КБ № 8 ФМБА России

Система здравоохранения региона готовится к встрече новой волны пандемии.

«Региональному Минздраву поручение подготовить систему к росту заболеваемости и мобилизоваться к увеличению количества обращений и звонков на горячие линии и в регистратуры медучреждений области. Дал поручение всем главам муниципалитетов не снижать уровень контроля по ограничениям и уделять особое внимание людям старшего поколения, которые болеют дома или находятся на самоизоляции», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области скончались пять ковид-пациентов.