Приштина, , 21:39 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити 18 января провел встречу с послом Италии в Косово Антонелло Де Риу.

Альбин Курти и Рифат Ляфити Facebook.com/Ministria.Shendetesise.RKS

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили сотрудничество, направленное на поддержку системы здравоохранения Косово, в частности в рамках итальянского проекта по развитию кардиохирургии в республике Косово.

Ляфити поблагодарил Италию за поддержку здравоохранения в Косово и подчеркнул важность обучения косовских врачей в Италии для повышения качества и расширения спектра предоставляемых в Косово медицинских услуг. Косовский министр ознакомил итальянского посла с разработанными планами реагирования на различные сценарии развития пандемии COVID-19.

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