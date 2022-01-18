Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Демократ Гари Чамберс, избирающийся в Сенат США от штата Луизиана, опубликовал новое рекламное видео, в котором он употребляет марихуану, сообщает 18 января The Washington Post.

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Закадровый голос в ролике Чамберса приводит статистические данные о том, что афроамериканцев в четыре раза чаще арестовывают за употребление данного наркотика.

Чамберс, пытающийся сместить сенатора-республиканца Джона Нили Кеннеди в ходе предвыборной гонки, сам является афроамериканцем. Политик давно выступает за легализацию марихуаны, а также освобождение всех, кто был привлечён к уголовной ответственности за соответствующие преступления.

Ранее сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и еще два высокопоставленных политика от Демократической партии разработали законопроект, направленный на декриминализацию марихуаны в США на федеральном уровне.

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