Тюмень, , 21:07 — REGNUM В Тюмени в Крещенский сочельник 18 января на Велижанском и Метелёвском водозаборах священники Русской православной церкви совершили освящение воды. Об этом сообщает пресс-служба «Тюмень Водоканала».

Освящение водопроводной воды в Тюмени Пресс-служба «Тюмень Водоканал»

Совершив молебен, священники окропили резервуары в залах водоочистки святой крещенской водой.

«Великое освящение воды совершается один раз в году на Крещение Господне в воспоминание об освящении воды вхождением в реку Иордан Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник говорит нам о том, что как тело человека очищается водой, так и покаяние смывает грязь с души. Если с верой и благоговением набрать Крещенскую воду, то она хранится весь год и не портится», — пояснил священнослужитель Григорий Мансуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени основными площадками для крещенских купаний в 2022 году станет озеро Липовое и река Тура напротив Свято-Троицкого монастыря и в Антипино.

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