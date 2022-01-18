Нижний Новгород, 18 января 2022, 21:03 — REGNUM Упавшая с крыши одноэтажного дома гигантская сосулька стала причиной гибели 56-летнего жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета сегодня, 18 января.

Сосульки
Сосульки

По версии следствия, собственник здания промышленного здания чистил крышу от наледи при помощи бензопилы. При этом ледяной столб диаметром около метра сломался и упал на выполнявшего работу мужчину.

По данному факту следственное управление по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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