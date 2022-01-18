Нижний Новгород, 18 января, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Упавшая с крыши одноэтажного дома гигантская сосулька стала причиной гибели 56-летнего жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета сегодня, 18 января.

Сосульки

По версии следствия, собственник здания промышленного здания чистил крышу от наледи при помощи бензопилы. При этом ледяной столб диаметром около метра сломался и упал на выполнявшего работу мужчину.

По данному факту следственное управление по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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