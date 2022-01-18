Архангельск, 18 января, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Архангельск дополнительно получил 2 миллиарда рублей на досрочную реализацию программы переселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

condesign Ветхое жилье

«Программа должна завершиться лишь в 2025 году, но благодаря правительству области муниципалитет готов уже в 2022 году выплатить компенсацию всем собственникам аварийного жилья по данной программе. Для нанимателей в этом году будет построено рекордное количество социальных домов — шесть», — сообщил Морев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Архангельской области из «авариек» переселили более 1,6 тысяч человек.