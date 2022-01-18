18 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили рекомендацию канадского правительства к гражданам, чтобы те воздержались от поездок на Украину.

Тимур Кондратьев, , 22:26 — REGNUM Призыв канадского правительства к своим гражданам не посещать без особой необходимости территорию Украины из-за «продолжающейся российской агрессии и сосредоточения военных сил в и вокруг страны», стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 18 января в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Ага, канадцы прямо есть не могут, лишь бы побывать в прекрасной Украине. Звучит, как анекдот, ей Богу», — пишет Сильвестр А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Канада активно способствует тому, чтобы поездки на Украину становились опасными для её граждан, ведь канадские власти принимают активное участие в военной накачке этого государства в пику России.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сами Украину к войне толкают, а теперь своих граждан предупреждают от поездок в опасный регион. Удобно устроились!» — заметил Кирилл Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что такое отношение к Украине говорит не только о печальной ситуации в туристической сфере этого государства, но и о том, что в небезопасных странах очень плохо работает бизнес и международные инвесторы пытаются избегать денежных вливаний в такие государства.

«Это таким образом международные инвесторы увеличивают инвестиции в украинскую экономику? На чём вообще Украина ещё держится? На страхе нападения со стороны России? Восемь лет держатся! Это надо уметь!» — удивляется Алексей К.

Часть людей полагает, что кроме большой массы радикальных элементов со всего мира и тех, кто когда-то уехал с украинской территории, на Украину мало кто ездит.

«Я вот задаюсь вопросом: кто на Украину вообще ездит? Ну, кроме провокаторов. С 2014 года орут, что на них Россия нападёт. Восемь лет прошло и что-то всё никак. Неужели местные до сих пор верят в то, что их примут в Евросоюз и НАТО? Мне кажется, что уже младенцу известно, что вся ситуация создана для сдерживания России. То, что это всё для того, чтобы Россия не поднималась, не развивалась, чтобы постоянно имела дело с пожаром на своих границах. Украинцы должны уже понять одно, что США, включая Канаду, конечно же, им никакие не братья и добра они не желают», — указывает Danro B.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Канада стала новым домом для множества украинцев, а значит, их новая родина не рекомендует людям посещать старую.

«Правильно. Нечего украинцам возвращаться, которые со своей родиной расстались и отправились на вольные хлеба в Канаду. Пускай трудятся на благо их новой родины», — написал Андрей О.

Отдельные комментаторы отмечают, что, несмотря на отсутствие планов России по вторжению на Украину, тем не менее весь коллективный Запад делает вид, будто бы тень от сапога российского солдата уже нависла над украинской территорией.

«Россию старательно подводят к черте, за которой либо прыжок в пропасть, либо отступление. Но ведь отступление всегда унизительно, не так ли? На то и делают расчёт на Западе. Ведут себя так, словно Москва обязана пойти в наступление», — отмечает Олег Ю.

Напомним, 17 января на сайте правительства Канады появилась информация, согласно которой гражданам этой страны не рекомендуется без особой необходимости посещать территорию Украины из-за «продолжающейся российской агрессии и сосредоточения военных сил в и вокруг страны».