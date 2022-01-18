Прага, 18 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Депутатской неприкосновенности может лишиться бывший чешский премьер-министр Андрей Бабиш на фоне уголовного дела о махинациях с незаконным получением дотаций из фондов ЕС, передаёт 18 января «Чешское телевидение».

David Sedlecký Андрей Бабиш

Рекомендации лишить Бабиша привилегий дал мандатно-иммунитетный комитет Палаты депутатов чешского парламента. Вопрос рассматривался с 7 декабря прошлого года, когда в комитет его передала прокуратура Праги.

Рассмотрение вопроса парламентом Чехии, как ожидается, произойдёт в первых числах следующего месяца.

Напомним, Бабиш возглавляет политическое движение «Акция недовольных граждан», являющегося парламентской фракцией. Свою причастность к финансовым махинациям он отрицает.