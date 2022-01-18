* запрещённая в России организация

Кабул, 18 января, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Несколько членов террористической организации «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были арестованы представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Тахар, сообщает 18 января газета «8 Собх».

Афганистан

По информации источников издания в службе безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), арестованным вменяется членство в «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также участие в пропагандистской деятельности и «создании почвы» для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данную информацию.

Издание отмечает, что «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была активна в Тахаре при предыдущем режиме, её деятельность в стране также была запрещена ещё предыдущим правительством Афганистана.