Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Вашингтон для переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщается 18 января на сайте Госдепартамента США.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Как отмечается в пресс-релизе, стороны «обсудили важность координации действий для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердили, что любая дальнейшая агрессия России в отношении Украины будет иметь серьезные последствия».

Блинкен и Альбарес также подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества между США и Испанией и готовность решать общие проблемы, такие как продвижение демократии и прав человека в Латинской Америке, укрепление трансатлантической безопасности и широкий спектр других глобальных вопросов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины.

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