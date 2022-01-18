Анкара, , 21:01 — REGNUM Сербия важна для стабильности всего балканского региона. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 января после встречи с сербским коллегой Александром Вучичем в Анкаре.

Встреча Александра Вучича с Реджепом Тайипом Эрдоганом. 29 января 2018 года, Стамбул Predsednik.rs

По словам Эрдогана, необходимо «работать вместе со всем международным сообществом» над разрешением кризиса в БиГ.

«Необходимо, чтобы все стороны воздержались от шагов, которые способствовали бы нарушению суверенитета и территориальной целостности БиГ и чтобы все вели себя ответственно. Турция предпримет все необходимое для уменьшения напряженности на Балканах», — процитировал телеканал РТС слова Эрдогана.

Президент Турции добавил, что, несмотря на некоторые тонкости Дейтонского соглашения, которые приемлемы или неприемлемы, чрезвычайно важно сохранить тройную систему, которая была установлена в Боснии и Герцеговине.

«Мы выступаем за устранение всех проблем в этом регионе. С господином Вучичем мы прилагаем большие усилия для решения этих проблем. В скором будущем у нас будут выборы в Сербии. После выборов мы хотим провести совместную встречу с тройным президиумом БиГ для того, чтобы наладить территориальную целостность Боснии и Герцеговины, чтобы сделать нужные шаги», — рассказал Эрдоган.

Напомним, что ранее Вучич попросил лидера сербов в БиГ Милорада Додика обсудить с руководством Республики Сербской возможность вернуться к работе в совместных органах власти на уровне БиГ. Сербы приостановили участие в работе совместных органов в знак протеста против закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который в уголовное законодательство страны ввел бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко.