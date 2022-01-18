Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с компаниями связи, авиакомпаниями и ключевыми федеральными агентствами, пытаясь найти разрешение надвигающегося авиационного кризиса, сообщает 18 января Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Авиалинии готовятся отменить огромное количество пассажирских и грузовых рейсов в ближайшие часы в преддверии развертывания беспроводной сети 5G, которая начнет работать с 19 января под руководством компаний AT&T и Verizon. Накануне авиакомпании предупредили о катастрофическом кризисе, угрожающем цепочке поставок из-за этой ситуации.

Авиакомпании просят отменить развертывание беспроводной связи вблизи некоторых взлетно-посадочных полос, чтобы избежать сбоев в полетах. Белый дом в свою очередь пытается найти решение, в рамках которого можно максимально распространить технологии 5G и одновременно обеспечить безопасность полетов, минимизируя сбои грузовых операций, чтобы не мешать восстановлению экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, внедрение сети 5G может привести к задержке, перенаправлению или отмене порядка 4% американских рейсов ежедневно и повлиять на сотни тысяч пассажиров.

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