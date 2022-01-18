Вашингтон, 18 января, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с компаниями связи, авиакомпаниями и ключевыми федеральными агентствами, пытаясь найти разрешение надвигающегося авиационного кризиса, сообщает 18 января Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Авиалинии готовятся отменить огромное количество пассажирских и грузовых рейсов в ближайшие часы в преддверии развертывания беспроводной сети 5G, которая начнет работать с 19 января под руководством компаний AT&T и Verizon. Накануне авиакомпании предупредили о катастрофическом кризисе, угрожающем цепочке поставок из-за этой ситуации.

Авиакомпании просят отменить развертывание беспроводной связи вблизи некоторых взлетно-посадочных полос, чтобы избежать сбоев в полетах. Белый дом в свою очередь пытается найти решение, в рамках которого можно максимально распространить технологии 5G и одновременно обеспечить безопасность полетов, минимизируя сбои грузовых операций, чтобы не мешать восстановлению экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, внедрение сети 5G может привести к задержке, перенаправлению или отмене порядка 4% американских рейсов ежедневно и повлиять на сотни тысяч пассажиров.