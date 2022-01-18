Киев, 18 января 2022, 20:39 — REGNUM Согласие достигнуто Киевом и Оттавой по теме авиакатастрофы рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая произошла 8 января 2020 года. Об этом сообщил 18 января журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Крушение самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном
Крушение самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном
(сс) Sadegh Nikgostar

Комментируя прошедшую встречу в Киеве с канадским министром иностранных дел Мелани Жоли, Кулеба сказал, что обсуждалась тема крушения авиалайнера Boeing 737.

«Достигли согласия о ряде шагов в составе коалиции, чтобы обеспечить справедливость в этом тяжёлом и ответственном деле».
Кулеба

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт с украинскими, а также канадскими, иранскими, британскими, германскими гражданами на борту был по ошибке сбит военными Ирана. Также в лайнере находились граждане Афганистана и подданные Швеции. От Тегерана ждут и требуют выплаты компенсаций.

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