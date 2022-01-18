Вологда, 18 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. В 2021 году в Вологде сократилось количество юридических лиц, в том числе малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей сократилось на 5,4%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

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«Количество юридических лиц составило 94,6% к прошлому году. Количество индивидуальных предпринимателей, а также число субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось до 99,2 и 99,4% соответственно. И здесь основной причиной стала ликвидация в связи с введением ограничений в период пандемии», — написал чиновник.

При этом, по его словам, в регионе резко возросло количество самозанятых.

«Этот показатель, по отношению к 2020 году, вырос почти в три раза: с 2128 человек до 6266. Многие индивидуальные предприниматели, которые не имели в штате сотрудников, а выполняли всю деятельность сами, сочли, что эта налоговая система им более удобна и выгодна», — сообщил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году вологодские предприниматели, чей бизнес пострадал от антиковидных ограничений, получат новые налоговые преференции.