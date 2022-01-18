Тюмень, 18 января, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанет местный житель, похитивший у банка 57 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Https://pixabay.com Деньги

По версии следствия, 35-летний тюменец разработал схему хищения денег у банка. Используя копии действующих паспортов 39 человек из разных регионов страны, он составлял от их имени заявки на открытие счетов и выпуск банковских карт для получения заработной платы. Необходимые для открытия счетов документы в банк доставляли курьеры, не осведомленные о противоправной деятельности заказчика. Они же ему передавали выпущенные банковские карты. Тюменец под видом зарплаты зачислял на карты деньги, чтобы убедить банк в финансовой стабильности клиентов. Банк направлял клиентам предложения о получении потребительских кредитов. Тюменец через онлайн-приложение оформлял кредитные договоры. И кредиты даже частично погашал, чтобы не вызвать подозрений. Таким образом с марта 2019 года по октябрь 2020 года злоумышленник нанёс ущерб банку в размере более 57 млн рублей.

Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области менеджер банка оформлял кредиты на посторонние лица, похитив таким образом почти три миллиона рублей.