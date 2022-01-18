Минск, , 20:24 — REGNUM Выносимый на февральский референдум проект новой белорусской конституции, соавтором которой был Александр Лукашенко, в дальнейшем будет формировать менталитет народа постсоветской республики. Об этом Лукашенко заявил 18 января в Минске на совещании по итогам «всенародного обсуждения» этого документа, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«И правильно здесь наши политологи заявляют: ни в одном государстве мира такого процесса не было. И вряд ли будет. Ни в одном. Даже в нашей братской России. Мы, используя уже опыт России, сделали это шире, всенародно: пожалуйста, создавайте для себя Конституцию», — сообщил Лукашенко собранным в президентском дворце.

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«Дальше два варианта: или народ принимает изменения к этой Конституции и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения и у нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо», — добавил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

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